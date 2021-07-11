Глава Минвостокоразвития рассказал, когда снизятся цены на красную икру

Цены на красную икру нормализуются к осени. Об этом заявил глава минвостокоразвития Алексей Чекунов, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что понижать цены на нее можно только с помощью увеличения предложения. По его словам, сейчас на рынке икры нет в достаточном количестве, потому что прошлогоднюю продукцию распродали, а путина этого года только началась.

"Значит, плохая путина была в прошлом году. В этом году рыбаки довольны. Говорят, что икрой всех накормят", - сказал Чекунков.

Между тем, на Сахалине икру лососевых сейчас продают по 10 тысяч рублей за килограмм. В Приморье она вообще исчезла из части крупных торговых центров Владивостока, а на городских рынках цена килограмма доходит до 9 тысяч рублей.