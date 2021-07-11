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11.07.2021 13:51
Рубрика: В мире

Испанские регионы снова ужесточают антиковидные ограничения

Текст: Юрий Когалов

Начало сезона отпусков в Испании ознаменовалось очередным всплеском заболеваемости COVID-19. В связи с этим в ряде регионов приняли решения приостановить процесс смягчения антикоронавирусных ограничений, а где-то и вовсе снова ужесточить их.

Фото: EPA-EFE/Brais Lorenzo
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Так, в Валенсии отныне стали считать организацию алкогольных вечеринок и других празднеств, где не соблюдаются меры безопасности, серьезным правонарушением, что вылилось в увеличение штрафов (до 60 тысяч евро организаторам и до 30 тысяч простым участникам). В Андалусии ограничили работу террас ресторанов, новые посетители больше не могут присесть за столики после полуночи. В Галисии закрывают на ночь парки, пляжи и места концентрации молодежи. На курортах Балеарских островов решили установить лимит на количество людей, которые могут единовременно находиться в барах. В Кантабрии закрыли все ночные клубы. А в Кастилии-и-Леоне и вовсе рассматривают возможность вновь установить комендантский час.

Все эти меры были предприняты в ответ на рост ежедневно выявляемых случаев коронавируса. В последние дни регистрируется порядка 10 тысяч новых заболевших.

Согласно последним данным, всего с начала пандемии в Испании было отмечено почти 4 миллиона случаев COVID-19, свыше 81 тысячи человек скончались.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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