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11.07.2021 11:49
Рубрика: В мире

Изменят ли досрочные выборы в Болгарии политическую конъюнктуру в стране

Текст: Александр Гацак (София)

Сегодня в Болгарии проходят внеочередные выборы в Народное Собрание (парламент республики). Результаты голосования, по мнению местных экспертов, должны коренным образом сказаться на политической обстановке в стране.

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Управлявшая государством приблизительно десять лет партия "Граждане за европейское развитие Болгарии", подконтрольная прозападно ориентированному экс-премьеру Бойко Борисову, по-прежнему является одним из основных претендентов на первое место. Несмотря на это, усталость общества от ГЕРБ и ее бессменного лидера все заметнее. Сильно подмочившие репутацию политсилы коррупционные скандалы, массовые антиправительственные протесты и, мягко говоря, сомнительные решения самого Борисова лишают ГЕРБ надежды на создание единой сильной коалиции, способной сформировать новый кабинет министров.

Существенные противоречия в законодательном органе республики стали очевидны после плановых выборов, прошедших в апреле текущего года. Тогда парламент был настолько, как здесь принято говорить, "пестрым", "разношерстным", что все три ведущие партии, осознавая отсутствие поддержки среди других политсил, просто вернули президенту Румену Радеву свои мандаты на создание правительства. Это вынудило главу государства распустить Народное Собрание и собственноручно назначить служебный кабинет министров. Отметим, что последний серьезно взялся за вскрытие годами используемых Борисовым и его приверженцами преступных схем, уже снял ряд ставленников ГЕРБ с крупных государственных постов.

По результатам выборов в первой тройке также, по всей видимости, окажутся традиционно оппозиционная Болгарская социалистическая партия (БСП) и "Есть такой народ" бывшего певца и шоумена Слави Трифонова. В случае победы БСП можно с уверенностью ожидать налаживания диалога между Москвой и Софией. Именно от представителей соцструктуры неоднократно звучали призывы как к отмене антироссийских санкций, так и к закупке вакцины "Спутник-V". "Есть такой народ" в этом плане представляется более непредсказуемой.

Наиболее нежелательным для Болгарии, но при этом вполне реальным вариантом развития событий станет повторение апрельского сценария, продемонстрировавшего неспособность прошедших в парламент партий договориться между собой и прийти к компромиссу в отношении состава кабинета министров. В таком случае проведение третьих выборов в Народное Собрание за один год (и это с учетом намеченных на осень президентских выборов) станет свидетельством настоящего политического застоя, в котором республика оказалась спустя 30 лет после так называемого перехода к демократии.

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