Кузнецова: Нужна федеральная программа для обеспечения жильем детей-сирот

Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает, что в РФ следует запустить федеральную программу для решения проблемы обеспечения детей-сирот жильем.

- В чем мы видим решение? В том, чтобы федеральная программа или программа жилья для детей-сирот была включена в существующие федеральные программы как подпрограмма, цитируют ее слова РИА новости.

По ее словам, такой программы сегодня нет, а значит нет системного решения этой проблемы.

- Я надеюсь, что мы вместе постараемся это решить, - сказала Анна Кузнецова на встрече с главой Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном.