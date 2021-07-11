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11.07.2021 17:42
Рубрика: В мире

ЛНР: В Донбассе украинские силовики погибли, пытаясь устроить провокацию

Текст: Константин Волков

Снайперская группа украинских силовиков подорвалась на минном поле при попытке устроить провокацию, заявил 11 июля журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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По его словам, "в ночь с 10 на 11 июля снайперская группа из состава украинского отдельного центра Сил специальных операций "Запад" подорвались на минном поле в районе населенного пункта Новозвановка, находящегося под контролем Киева в зоне ответственности 24-й бригады украинских силовиков при попытке проведения очередной провокации".

Как отметил Филипоненко, погибли два члена украинской группы, что свидетельствует о "хаотичном минировании местности и отсутствии каких-либо формуляров минных полей у украинских военнослужащих".

С лета прошлого года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет на ведение огня, на размещение вооружения в населенных пунктах и рядом с ними, а также - на наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Эти меры должны выполняться до полного урегулирования конфликта на востоке Украины.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

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