На сцене Большого театра - премьера балетной версии великой чеховской пьесы.

...И вот я, весь такой из себя важный, под ручку с женой сажусь, понимаешь, в ложу (спасибо пресс-секретарю Большого театра Катерине Новиковой за приглашение), сверху гляжу на зал и сцену... И вдруг ловлю себя на том, что все мое существо направлено только и исключительно на то, чтобы оценивать. Понимаете? Вот знаменитая "Чайка". Вот молодой и яркий режиссер Александр Молочников. Вот абсолютно своеобразный хореограф Юрий Посохов. Композитор Илья Демуцкий. И как они все соединились?

Меня пугает это задача. Я ж не в магазине, чтобы фрукты оценивать или пиджаки. Для меня балет - абсолютная и безусловная гармония и красота. Я хочу получать удовольствие. Вот так вот прийти. В ложу. С женой. В антракте выпить шампанского. А на спектакле получать удовольствие. Все.

Есть ли от чего получать удовольствие на спектакле "Чайка" в Большом театре? Безусловно. Музыка Ильи Демуцкого грандиозна. К сожалению, это первый балет Демуцкого, который я вижу, но абсолютно потрясен каким-то не сегодняшним, но вечным звучанием его музыки. Для меня музыка - самое чеховское в этом балете, потому что, как и в драматургии Чехова, в ней есть и трагизм, и комизм, и ирония. Жизнь в ней есть - вот в чем дело. И оркестр под руководством Антона Гришанина, на мой взгляд и слух, интерпретирует ее блестяще.

Светлана Захарова, проживающая роль Аркадиной, - великая балерина (кто не в курсе). Ее танец - сказочен. Ее движения настолько изысканы и наполнены, что, кажется, на нее смотреть можно бесконечно. И мне, да простят меня создатели, совершенно недосуг думать, как она интерпретирует собственно Аркадину. Видели мы разных Аркадиных, а вот Захарова - единственна. Сама по себе - потрясение.

Александр Молочников вместе с Ольгой Хенкиной придумали свою историю на основе чеховской "Чайки"

Надо заметить, что вообще в Большом театре такие танцовщики, на которых смотреть - удовольствие. Артем Овчаренко (Треплев), Руслан Скворцов (Сорин), Мария Виноградова (Заречная), Артемий Беляков (Тригорин)... Всех перечислять не буду - все хороши.

Я - не балетный критик, я просто любитель балета (от слова "любить"). И от хореографии Юрия Посохова я получал удовольствие. Мне кажется, что поставленные движения помогают артистам раскрыться. На их танец - да еще под такую музыку - смотреть интересно, местами - даже захватывающе.

Александр Молочников вместе с Ольгой Хенкиной придумали свою историю на основе чеховской "Чайки". Она не про театр, а про балет (Аркадина - знаменитая балерина), и Треплев там не пишет пьесы, а создает перформансы... "На пике творческого освобождения Треплев кончает с собой. Это его последний перформанс", - так вот описан в либретто финал "Чайки".

На сцену приводят двух чудесных собак, чтобы мы ни разу не сомневались, что дело происходит в деревне. По мне, лучше бы одну лошадь привели - одна лошадь круче двух собак. Аркадина учит жителей деревни петь хором и играть в шахматы. Треплев пытается сжечь себя в тракторе... И так далее.. И так далее...

Один из героев балета хромает. Представляете? Хромой артист балета! Круто придумано. Не видел никогда. Возникает вопрос: "А зачем?" Разве балет должен соответствовать жизни?

Поначалу это все раздражает. А потом я говорю себе: "Максимов, тебе сколько лет, помнишь? Почему тебе кажется, что молодые должны жить с твоим пониманием балетного искусства?"

Дело не в том, что Александр Молочников - молод. А в том, что он - другой, другое поколение. Самая знаменитая фраза "Чайки": "Нужны новые формы". Ее говорит Треплев. Никто особо не задумывается: талантлив Треплев или нет. Эта фраза все равно воспринимается как призыв. Молочников, без сомнения, ищет в балете новые формы. Удивительно ли, что они отличаются от старых? Удивительно ли, что любителей старых форм они будут раздражать?

Балет начинается с того, что Треплев выбегает на сцену во время триумфа собственной матери, и начинает ее пародировать. С моей точки зрения, такое отношение к маме - запредельное хамство, которое не позволяет мне сочувствовать Константину. С точки зрения Молочникова - это новый взгляд на "Чайку", абсолютно зримое проявление нелюбви Треплева к матери. Почему я должен считать, что я прав? Новые формы - если они всерьез - это всегда еще и новая эстетика. Она не лучше и не хуже прежней. Она другая. Эстетика другого поколения. Очень познавательно.

"Чайка" в Большом для меня - это безусловная победа театра. Здесь понимают, что балет может и должен быть разным. И новые артисты балета проявляют себя в новой эстетике. Это важно.

Балет "Чайка" - очень четкое, жесткое высказывание молодого поколения, которое использует великое произведение, чтобы высказать себя

Когда ты сидишь в ложе, очень трудно не ощущать себя всезнающим критиком, который все понимает, и должен непонимающих поучать. Увы, многие критики и зрители поступают именно так. Но взгляд одного человека - это взгляд одного человека. Не менее. Но и не более. И ты уже сам решай: другой взгляд для тебя - это повод раздражаться или пытаться понять.

Балет "Чайка" - очень четкое, жесткое высказывание молодого поколения, которое использует великое произведение, в первую очередь, чтобы высказать себя. Чтобы показать такой взгляд на знакомые ситуации и героев, которого еще не было.

Меня это не убедило. И в конце я просто заскучал. Но кто сказал, что любое произведение всегда ставится для всех? Другие люди и ставят для других. И спасибо, что у них есть такая возможность.