МИД РФ: Франция не может диктовать, какими вакцинами прививаться

"Не МИДу Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться", написала Захарова.

Она также отметила, что "мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации. Госсекретарь МИД Франции - не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью".

Ранее госсекретарь МИД Франции Клеман Бон выразил сожаление в отношении того, что член ЕС Греция пускает на свою территорию вакцинированных китайскими и российскими препаратами от коронавируса. Как отметил Бон, Париж не осуждает Грецию, но предпочитает, "чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)".

При этом, подчеркивает Захарова, "глава комитета Франции по вакцине от ковид Мари-Поль Кьени на днях заявила, что считает российскую вакцину "Спутник V" эффективной. Ну просто она не пропагандист, как Клеман Бон, а вирусолог - Директор по исследованиям французского Медицинского научно-исследовательского института INSERM".