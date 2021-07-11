Регионы дополнительно получили от правительства свыше 2,4 миллиарда рублей на бесплатные лекарства для граждан, которые лечатся от коронавируса на дому. "Это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

"К сожалению, заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации. Ситуация остается сложной", - констатировал глава кабинета министров. Для своевременного выявления инфекции и оказания помощи заболевшим наращивается объем тестирования. "Важно сохранять резерв ковидных коек. Еще раз обращаю внимание глав регионов: надо действовать на опережение, оперативно реагировать на изменения. Не ждать, когда закончатся места для пациентов, а прогнозировать потребность и наращивать коечный фонд. И конечно, следовать рекомендациям санитарных врачей в том, что касается дополнительных мер для защиты граждан от коронавируса", - указал премьер.

Правительство продолжает помогать регионам с обновлением парка скорой помощи. "Таких машин недостаточно во многих больницах, а те, которые есть, зачастую сильно изношены. Из-за их нехватки, особенно в удаленных районах и сельской местности, люди ждут приезда врачей слишком долго, что создает огромные риски для здоровья", - подчеркнул Мишустин. В этот раз кабмином выделено свыше 5,5 миллиарда рублей, на которые приобретут не менее 1600 единиц санитарного транспорта. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что рост заболеваемости в начале июля продолжился. "Но в посубъектовой структуре произошли изменения, и сейчас на Москву приходится значительно меньший удельный вес, чем две-три недели назад", - отметила она. Доля Московского региона и Санкт-Петербурга значительно снизилась, а остальных регионов увеличилась - с 44 до 52 процентов.

В столице ситуация стабилизировалась и даже наблюдается некоторое снижение, доложил мэр города Сергей Собянин. Правда, прогнозировать дальнейший спад он не решился. У столичных властей тревогу вызывает стабильно высокий процент госпитализаций с тяжелыми и особо тяжелыми случаями.

Москва старается ускорить процесс вакцинации. В сутки ее проходят около 110 тысяч человек. "На сегодняшний день мы видим, что достигнем в ближайшие день-два объема вакцинации первым компонентом около 3,5 миллиона москвичей. Это уже солидная, хорошая цифра", - сказал Сергей Собянин.

В масштабах страны количество граждан, получивших первый компонент вакцины против коронавируса, приближается к 30 миллионам

В масштабах страны количество граждан, получивших первый компонент вакцины против коронавируса, приближается к 30 миллионам, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Продолжается увеличение темпов вакцинации. В целом за последнюю неделю увеличение произошло более чем в 1,8 раза", - сказал он. Регионами-лидерами по охвату населения стали Белгородская область, Ненецкий автономный округ, Тыва, Чечня, Чукотский автономный округ. Самый большой прирост за последнюю неделю продемонстрировали Москва, Краснодарский край, Башкортостан, Адыгея, Брянская, Липецкая, Смоленская, Тверская, Московская области. "Есть ряд регионов, которым необходимо нарастить темпы вакцинации. Мы видим для них риски", - предупредил глава минздрава. Это Владимирская область, Дагестан, Кабардино-Балкария.

Отдельным субъектам Федерации нужно обратить внимание на охват населения тестированием. Особенно это касается тех, где он ниже базового уровня в 200 на 100 тысяч человек. Это Псковская, Кемеровская, Костромская, Саратовская, Вологодская, Смоленская области, Адыгея, Кабардино-Балкария, Башкортостан, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Алтайский край. "Это плохой прогностический признак, потому что в этом случае своевременно эпидситуацию просчитать и оценить будет крайне сложно", - подчеркнула Анна Попова.

По просьбе премьера министр здравоохранения рассказал, как в стране продвигается углубленная диспансеризация граждан, переболевших коронавирусной инфекцией. По поручению президента она началась 1 июля, но пока что в 62 регионах. "Мы учитываем эпидемиологическую ситуацию и нагрузку на медицинскую службу", - объяснил Михаил Мурашко, почему программа не затронула все субъекты Федерации.

5,7 миллиона столько граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, планируется охватить диспансеризацией до конца года

Для углубленной диспансеризации в программу государственных гарантий внесены необходимые изменения. В нее дополнительно включены виды исследований, которые позволяют оценить состояние органов-мишеней: легочной, свертывающей, сердечно-сосудистой систем. Медицинские организации совместно со страховыми компаниями сформировали списки с разделением граждан на приоритетные группы. "До конца 2021 года мы планируем охватить диспансеризацией 5,7 миллиона граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию", - заявил Мурашко.