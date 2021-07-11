Нетаньяху покинул резиденцию премьер-министра в Иерусалиме

Биньямин Нетаньяху и его семья покинули официальную резиденцию премьер-министра Израиля рано утром в воскресенье, почти через месяц после того, как многолетний израильский лидер был отстранен от должности после решения президента страны о формировании коалиционного правительства с участием представителей восьми партий и движений.

Члены семьи Нетаньяху и сам премьер покинули резиденцию на улице Бальфур в Иерусалиме вскоре после полуночи в соответствии с крайним сроком, согласованным в прошлом месяце с недавно вступившим в должность премьер-министра Израиля Нафтали Беннеттом. Резиденция премьера стала местом еженедельных протестов против Нетаньяху на протяжении большей части прошлого года. Демонстранты призвали тогдашнего премьер-министра уйти в отставку во время судебного процесса по обвинению его в коррупции. Нетаньяху отрицал какие-либо нарушения закона и отказался уйти в отставку, уточняет Associated Press.

Нетаньяху был премьер-министром Израиля дольше всех в истории, занимая этот пост в течение последних 12 лет, и жил в резиденции с 2009 года. Беннетт еще не объявил дату переезда в премьерский особняк.