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Досрочные парламентские выборы в Молдавии проходят без серьезных нарушений. Глава местного ЦИК Дорин Чимил сообщил, что явка заметно превышает показатели 2019 года и составила 23 процента. Для того, чтобы голосование было признано действительным, явка должна превысить 33,3 процента.

По словам Чимила, скорее всего, так и случится, поскольку на расположенных за рубежом участках наблюдается повышенная активность избирателей. Перед выборами ЦИК принял решение об увеличении количества участков для голосования за границей со 139 до 150. Причем рост пришелся на европейские страны, где молдаване традиционно поддерживают прозападных политиков.

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В России это количество осталось неизменным - 17. Под давлением ориентированных на Европу политических сил было увеличено и количество бюллетеней на заграничных участках - с 3 до 5 тысяч. Накануне дня выборов эксперты практически единогласно сошлись во мнении, что исход голосования во многом решится за счет голосов молдавской диаспоры.

Ситуация будет аналогичной прошлогодним выборам президента Молдавии, когда подавляющее большинство живущих на Западе молдаван поддержали кандидатуру Майи Санду и фактически определили победителя. Проведенные накануне воскресного голосования опросы отдавали победу на выборах партии нынешнего президента Молдавии "Действие и солидарность". Большинство прогнозов говорят о том, что у Санду и ее сторонников есть реальный шанс получить 50-51% голосов, и, как следствие, всю полноту власти в стране.

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