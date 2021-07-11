Целых два дня заседал Центральный избирательный комитет Германии, решая судьбу малых партий, которые хотели попробовать свои силы на предстоящих осенью выборах в бундестаг. Процедура предварительного отбора предусмотрена для всех политических объединений, которые не представлены в федеральном или земельном парламентах. В результате из 87 претендентов, подавших заявки, к выборам допустили только 44, говорится на сайте комитета. Среди тех, кому отказали, неожиданно оказалась Коммунистическая партия Германии - такое случилось впервые за все время ее существования с 1967 года, отмечает Deutsche Welle.

В своем Twitter немецкие коммунисты объявили о том, что стали жертвами "хладнокровного запрета". Хотя глава избиркома Георг Тиль уверяет, что руководствовался исключительно формальными правилами, прописанными в законе о выборах, который сами немцы признают "одним из самых забюрократизированных в мире". В случае Компартии отказ объясняют тем, что заявка от нее "не пришла вовремя по почте". То есть чиновники ориентируются не на дату отправления, а на дату получения письма.

Получается, что даже если задержка происходит по вине почтового ведомства, это может послужить поводом для снятия партии с выборов. Прочие же аутсайдеры не соответствовали критериям минимального членства, достаточного количества публичных выступлений или другим требованиям. За бортом оказалась Германская партия за женщин, правовое государство, защиту природы, развитие детей и демократическую любовь, а также объединение панков-анархистов. При этом, по словам господина Тиля, оценка содержания политических программ и лозунгов - не его задача. Поэтому он допустил к выборам партию "Третий путь", которую Ведомство по защите конституции признало правоэкстремистской.

Таким образом, всего в бундестаг смогут баллотироваться 53 партии. По сравнению с 1972 годом, когда в избирательных списках числилось лишь восемь партий, это несомненный прогресс. Однако и сейчас реальный шанс преодолеть пятипроцентный барьер имеют только семь политических сил - по крайней мере, так было четыре года назад. Как напоминает Deutsche Welle, Германия была и остается "парламентской демократией с немногочисленными устоявшимися партиями". "Долгое время после создания Федеративной Республики после Второй мировой войны новые партии вообще не играли никакой роли. Власть в зависимости от победы на выборах делилась между Христианско-демократическим союзом (идет в связке с баварским Христианско-социальным союзом. - Прим. "РГ"), социал-демократами и Свободной демократической партией. Только в 1980-х на политической арене появились "Зеленые", а после воссоединения Германии - "Левые", - констатирует издание. Наконец, в 2013 году была создана "Альтернатива для Германии", которая в 2017-м сенсационно прорвалась в бундестаг и с тех остается крупнейшей оппозиционной силой в стране.

Какие же "малые" партии готовы побороться за место в бундестаге, пусть даже почти иллюзорное? В утвержденном избиркомом списке кого только нет: "Пираты", "Немецкие консерваторы", Партия крестьян и Партия садоводов, Марксистско-ленинская партия Германии (она прошла, в отличие от коммунистов), сторонники гуманизма, прав животных, веганства и всеобщего счастья. Есть даже "сверхпартия" берлинских "экоанархистов-дадаистов", которые провоцируют земляков экстравагантными акциями вроде "слетов рептилоидов" и проповедуют "распространение прав человека на мутантов, животных, растения и вещества". Наконец, к выборам допущена сатирическая партия, которая так и называется - ПАРТИЯ. Она пародирует популизм "серьезных" политиков, выступая за "возвращение Берлинской стены и окончательное разделение Германии", введение "прожиточного максимума в миллион евро" и "разрушение экономики во имя спасения планеты". Шутки шутками, но кандидат от ПАРТИИ однажды прошел в городской совет Любека, в ее ряды перешел действующий депутат бундестага из СДПГ, а в Европарламенте сатирикам удалось завоевать уже два места.

В своем Twitter немецкие коммунисты объявили о том, что стали жертвами "хладнокровного запрета"

Включение в избирательный бюллетень для всех этих партий очень важно - ведь только так они могут рассчитывать на финансирование от государства. Однако теперь им еще предстоит собрать достаточное количество подписей (парламентские партии от этой обязанности освобождены). А достичь этой цели во время пандемии не так-то просто, признают эксперты.