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11.07.2021 10:55
Рубрика: Происшествия

Пассажир рейса Москва - Анталья открыл в самолете аварийный люк из-за духоты

В аэропорту "Шереметьево" в самолете, который должен был вылететь в Анталью, пассажир открыл аварийный люк. Об этом передает "360".

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Все началось с того, что рейс был задержан, пассажиры в течение часа сидели в салоне, в котором не работал кондиционер.

Некоторым из-за духоты стало плохо, сообщает "Москва 24".

В результате один из пассажиров открыл люк аварийного выхода, раскрылся спасательный трап.

После этого пассажиров высадили из самолета. Борт оперативно заменили, тем не менее люди вылетели в пункт назначения с задержкой в четыре часа.

В авиакомпании создали комиссию по расследованию происшествия.

Происшествия РГ-Видео

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