Польша создаст базу рядом с Беларусью

Польские власти перебрасывают войска в восточную часть страны. На границе с Беларусью создается один из крупнейших военных гарнизонов с аэродромом и учебным центром.

Ранее польские власти объявили о создании так называемой "восточной стены", ключевую роль в которой должна играть военная база на месте существовавшей с 1945 по 2002 год базы ВВС Польши в городе Бяла-Подляска.

Но только в конце прошлого года Войско Польское вернуло себе территорию крупнейшего военного аэродрома - его городские власти в течение многих лет пытались превратить в гражданский аэропорт, но проиграли оборонному ведомству. Теперь там будет создан комплекс площадью 606 гектаров и ведутся работы по присоединению еще 1400 гектаров земли.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак, накануне принимавший участие в военном пикнике "Стань солдатом" в приграничном Тересполе, объявил, что численность подразделений польской армии на востоке страны будет повышаться. 2,5-тысячный гарнизон в Бяла-Подляске в конечном итоге будет одним из крупнейших в Польше. В этом же районе будет создан дивизионный учебный центр.