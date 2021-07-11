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11.07.2021 19:56
Рубрика: В мире

Польша создаст базу рядом с Беларусью

Польша создаст базу рядом с Беларусью
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(8505)
Польские власти перебрасывают войска в восточную часть страны. На границе с Беларусью создается один из крупнейших военных гарнизонов с аэродромом и учебным центром.

Ранее польские власти объявили о создании так называемой "восточной стены", ключевую роль в которой должна играть военная база на месте существовавшей с 1945 по 2002 год базы ВВС Польши в городе Бяла-Подляска.

Фото: RADEK PIETRUSZKA/EPA
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Но только в конце прошлого года Войско Польское вернуло себе территорию крупнейшего военного аэродрома - его городские власти в течение многих лет пытались превратить в гражданский аэропорт, но проиграли оборонному ведомству. Теперь там будет создан комплекс площадью 606 гектаров и ведутся работы по присоединению еще 1400 гектаров земли.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак, накануне принимавший участие в военном пикнике "Стань солдатом" в приграничном Тересполе, объявил, что численность подразделений польской армии на востоке страны будет повышаться. 2,5-тысячный гарнизон в Бяла-Подляске в конечном итоге будет одним из крупнейших в Польше. В этом же районе будет создан дивизионный учебный центр.

В мире Европа Польша В мире экс-СССР Беларусь

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