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11.07.2021 09:15
Рубрика: Экономика

Портал госуслуг начал уведомлять россиян о полагающихся им выплатах

Текст: Василий Кошкин
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

С 11 июля Минцифры начало тестировать механизм автоматических уведомлений с портала госуслуг о праве родителей школьников на выплату в 10 тысяч рублей.

Фото: iStock
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По словам главы Минцифры Максута Шадаева, портал сам заполнит форму заявления на выплату. После этого пользователям придет приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных.

Те, кто не получит уведомление, смогут с 15 июля самостоятельно подать заявление с помощью портала. Кроме того, желающие смогут лично обратиться в отделение ПФР.

Пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет.

Глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что право на выплату имеют более 17 миллионов семей. Никаких справок людям собирать не придется.

Экономика Пенсии и пособия Digital Технологии Правительство Минцифры

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