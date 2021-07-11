Путин наградил Харатьяна, Резника и Малахова

Президент подписал большой указ о госнаградах. Среди тех, кто получил ордена и медали - ректоры вузов, литературные и культурные деятели, телеведущие и работники других сфер.

Поэт Илья Резник награжден "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Орденом Дружбы отмечен артист "Государственного академического Малого театра России" Борис Невзоров. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получили актер Дмитрий Харатьян и директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак. А почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" - директор "Московского театра на Таганке" Ирина Апексимова.

"За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность" орденом Дружбы награжден телеведущий Андрей Малахов. Его коллега Борис Корчевников получил такую же награду. Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени отмечена тележурналист Бэлла Куркова. Высоких наград также удостоены и другие сотрудники ВГТРК.

"За заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов, многолетнюю добросовестную работу" медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Орденом Дружбы отмечен глава правительства федеральной земли Зальцбург, австриец Вильфрид Хаслауэр.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награжден ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров. А ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Сергей Синельников-Мурылев получил орден Александра Невского.

Знаком отличия "За благодеяние" Владимир Путин наградил главу регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадырову.