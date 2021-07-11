Путин назвал Патрушева истинным патриотом

Президент поздравил секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с 70-летием.

"Нас связывают долгие годы дружбы и совместной работы", - отметил в телеграмме Владимир Путин. Президент отметил высокие деловые качества, блестящую эрудицию и аналитические способности Патрушева, умение брать на себя личную ответственность за решение важных, востребованных временем задач. Во многом благодаря его опыту и таланту аппарат Совбеза работает как слаженная, компетентная команда, считает он.

"Знаю, что главным для вас, как истинного патриота, было и остается служение России и нашему народу", - заключил Путин и пожелал юбиляру "здоровья и успехов - на благо Отечества".