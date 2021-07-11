Новости

Фергюсон поддержал Макгрегора после поражения от Порье 10:11
Глава Минвостокоразвития рассказал, когда снизятся цены на красную икру 09:59
Путин назвал Патрушева истинным патриотом 09:53
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от мошенников 09:39
Ученый РАН призвал россиян забыть о "чипировании" и вакцинироваться 09:29
Портал госуслуг начал уведомлять россиян о полагающихся им выплатах 09:15
Стало известно, где в России быстрее растут цены на однушки 09:04
Эксперты рассказали о преимуществах вакцин, отличающихся по способу введения 08:45
Ученый объяснил, от чего зависит тяжесть COVID-19 08:37
Собянин: Москва прошла пиковые значения по коронавирусу 08:30
Италия - Англия - онлайн-трансляция финала Евро-2020 08:08
Появилось видео победного танца Месси с Кубком Америки 08:03
Нурмагомедов о поражении Макгрегора: Добро всегда побеждает зло 07:52
Синоптики ожидают: температура в Долине Смерти поднимется +54,4 градусов 07:31
Жительница Бельгии скончалась, заразившись двумя штаммами COVID-19 07:29
Академик РАН назвал защищающие от "дельта"-штамма вакцины 06:52
Синоптики предупредили об усилении жары в Москве в начале недели 05:53
Ди Мария признан лучшим игроком финала Кубка Америки 05:34
Австралия вывела свой воинский контингент из Афганистана 04:53
Синоптики назвали регионы, в которых заметно похолодает 03:48
Эксперт рассказал о "супер-распространителях" коронавируса 03:36
СМИ: На газовом заводе на северо-востоке Сирии прогремел взрыв 02:39
Virgin Galactic совершит первый полет при полной загрузке и с экипажем 02:22
Эксперт рассказала, о чем не следует писать в соцсетях 01:30
Две лодки столкнулись в Вологодской области 01:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
11.07.2021 09:53
Рубрика: Власть

Путин назвал Патрушева истинным патриотом

Текст: Кира Латухина

Президент поздравил секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с 70-летием.

"Нас связывают долгие годы дружбы и совместной работы", - отметил в телеграмме Владимир Путин. Президент отметил высокие деловые качества, блестящую эрудицию и аналитические способности Патрушева, умение брать на себя личную ответственность за решение важных, востребованных временем задач. Во многом благодаря его опыту и таланту аппарат Совбеза работает как слаженная, компетентная команда, считает он.

"Знаю, что главным для вас, как истинного патриота, было и остается служение России и нашему народу", - заключил Путин и пожелал юбиляру "здоровья и успехов - на благо Отечества".

Глава района написал письмо Патрушеву - что из этого вышло
Власть Работа власти Внутренняя политика

Главное сегодня

Ученый РАН призвал россиян забыть о "чипировании" и вакцинироваться
Портал госуслуг начал уведомлять россиян о полагающихся им выплатах
Академик РАН назвал защищающие от "дельта"-штамма вакцины
Пострадавший при ЧП с лодкой петербуржец скончался в больнице
Появилось видео победного танца Месси с Кубком Америки
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны