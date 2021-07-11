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Жарким северным летом в Архангельске в рамках нацпроекта "Культура" снова развернулся масштабный фестиваль "Другой". Он объединил сразу пять фестивалей - музыкальный, книжный, уличных театров, креативных индустрий и гастрономии. За десять дней произойдет более 300 событий, причем бесплатных.
Фестиваль "Другой" объединил сразу пять фестивалей - музыкальный, книжный, уличных театров, креативных индустрий и гастрономии. Фото: пресс-служба фестиваля "Другой"

Но коронавирус диктует свои правила: посетителям надо зарегистрироваться на сайте фестиваля, а также представить один из трех документов - отрицательный тест на COVID-19, справку о наличии антител или сертификат вакцинации. Кстати, прививку от злого вируса можно сделать в специальном пункте на фестивале.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Марафон открыли уличные артисты из Воронежа, Самары, Петербурга, Москвы и Архангельска. Яркие спектакли "Огненных людей", "Плохого театра" и других коллективов идут под открытым небом в разных уголках столицы Поморья. Зрители не только смотрят, но и танцуют, пекут хлеб с артистами и даже встречают пришельцев из космоса.

Фестиваль книги "Белый июнь" соберет в Архангельске известных российских писателей. В формате онлайн к ним присоединятся скандинавские авторы. Писатели и издатели обсудят с читателями северную идентичность в литературе. А на фестивале креативных индустрий урбанисты и архитекторы из России, Франции, Швеции и Дании расскажут и покажут, какой должна быть идеальная городская среда.

"По настроению наш фестиваль очень летний и оптимистичный, - рассказал "РГ" директор регионального фонда культуры Василий Ларионов. -Радует уже то, что его не отменили. "Другой" собрал более пятисот участников и гостей".

А в Дагестане недавно завершился международный фестиваль фольклора и традиционной культуры "Горцы". Он внесен в календарь международных фольклорных проектов ЮНЕСКО и с 2012 года проводится под его эгидой.

Фото: Владимир Яроцкий
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Проведение фестиваля было под вопросом - в республике ввели дополнительные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Но, как заверили "РГ" в Республиканском доме народного творчества, ограничения коснутся мероприятий, проводимых в закрытых помещениях, где разрешена 50-процентная наполняемость. Но большинство концертов пройдет на летних площадках.

Несмотря на существующие трудности в фестивале участвовали коллективы из Мексики, Ирана, Азербайджана, Беларуси. Народное искусство в дистанционном формате покажут артисты из Италии, Венгрии, Казахстана. Свое мастерство показали фольклорные ансамбли из многих регионов России.

Особенность фестиваля в том, что концерты участников проходят не только в Махачкале, но и во многих районах республики.

"Творческие коллективы из разных стран и российских регионов знакомятся с достопримечательностями Дагестана, архитектурой древних сел, укладом жизни и культурой горских народов", - говорит директор республиканского Дома народного творчества Марита Мугадова.

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