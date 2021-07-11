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11.07.2021 10:36
Рубрика: Общество

Организаторам вечеринки на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн рублей

Текст: Александр Мелешенко

Организаторам вечеринки под названием White sunset boat trip на теплоходе "РИО-1" в столице грозит штраф в размере до одного миллиона рублей за нарушение мер профилактики распространения COVID-19. Об этом заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Михайлов.

По его словам, нарушения были выявлены во время рейда. На теплоходе проводилась закрытая вечеринка, где не соблюдалась социальная дистанция, а гости не носили маски. "На теплоходе, по визуальной оценке, находилось более 500 человек. Отмечены массовые скопления людей как при посадке/высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. ПЦР-тесты и QR-коды организаторами не проверялись. При этом до начала мероприятия организаторам было дано предостережение о необходимости соблюдения противоэпидемических мер, однако они были проигнорированы", - объяснил Михайлов.

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Наказание за такие нарушения предусмотрено статьей 20.6.1 КоАП РФ - штраф в размере до 300 тысяч рублей. Однако если вследствие нарушения будет причинен вред здоровью человека, то есть кто-то заболеет, то сумма штрафа может вырасти до миллиона рублей либо деятельность предприятия будет приостановлена на срок до 90 суток.

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