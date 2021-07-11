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11.07.2021 20:25
Рубрика: Экономика

Тамбов остался без газетных киосков

Тамбов остался без газетных киосков
Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Тамбов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(8505)
В Тамбове вдруг прекратили работать все 50 киосков "Роспечати", и это было совершенно неожиданно как для покупателей, так и продавцов. Павильоны поновее, с витринами от пола до потолка, глядят сейчас на прохожих пустыми полками - нераспроданные остатки газет и журналов из них вывезли на прошлой неделе. Киоски старого образца наглухо закрыты металлическими жалюзи. Побывавший в Тамбове корреспондент "РГ" такого совсем не ожидал. Прекрасный город - культурный настолько, что даже уличные урны в нем украшены ящиками с живыми цветами, и негде купить газету...
В Тамбове приобрести теперь газету или журнал — весьма сложная задача. Фото: Алексей Сухоруков В Тамбове приобрести теперь газету или журнал — весьма сложная задача. Фото: Алексей Сухоруков
В Тамбове приобрести теперь газету или журнал — весьма сложная задача. Фото: Алексей Сухоруков

Тамбов был придавлен 35-градусной жарой. Редкие прохожие прятались в тени деревьев, по раскаленным улицам ползали поливальные машины с пышными водяными усами, оставляя за собой банную духоту, базар на улице Коммунальной был вялый и к обеду разошелся.

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- Я узнала, что газетные киоски закрыты в воскресенье. У моего дома есть киоск, я там всегда покупаю "Тамбовскую ярмарку" - в ней программа, сканворд и статьи о здоровье, - рассказывает местная жительница Лидия Жеваженко. - А тут смотрю - киоск закрыт. Рядом есть частный магазинчик по продаже периодики, пришлось купить там, на рубль дороже.

Внукам Лидия Антоновна покупала в "Роспечати" копеечные, но жутко популярные игрушки-безделушки. Где их брать теперь - пока не решила. Другая горожанка Дарья Емельянова отправилась в киоск за женским журналом и также была неприятно удивлена. Журнал она в конце концов добыла в далеком гипермаркете, но считает, что регулярно туда не наездишься, покупать рядом с домом было гораздо удобнее.

С ней согласен и тамбовчанин Павел Силкин:

- Киоски были доступными - возле дома, рядом с остановкой. В них продавались необходимые вещи: газеты, журналы, канцтовары, календари те же. Где их искать теперь - непонятно...

Однако владелец киосков успокаивает. "Точки закрылись для установки терминалов безналичной оплаты. Через неделю откроются", - заявил "РГ" хозяин тамбовской "Роспечати" Алексей Донцов. Эту же версию озвучили в администрации города. Непонятно, правда, зачем для занимающей полдня операции останавливать торговлю и вывозить товар, а полсотни киоскеров отправлять в отпуск без содержания? Что за маневры? Ответы на эти вопросы я не услышал. "РГ" будет следить за развитием ситуации.

Между тем

Под угрозой закрытия газетные киоски оказались и в Уфе - с первого июля городская администрация повысила аренду торговых точек в среднем на сто процентов. Частный предприниматель Тимур Ахметшин, занимающийся реализацией печатной продукции, говорит: ситуация сложилась катастрофическая:

Фото: https://folkloriada2021.com/
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- Есть опасения, что уфимцы останутся без бумажных газет. Такую аренду, которую требуют с меня и коллег чиновники, нам не потянуть. К примеру, аренда киоска на улице Карла Маркса до начала июля стоила 5100 рублей, а сейчас уже 9032 рублей. То есть дороже на 77 процентов. Самый большой прирост составила плата за точку, расположенную на улице Гафури. Раньше мы отдавали также 5100 рублей, а по новому договору - 12 176 рублей - дороже в два с лишним раза! Чего власти добиваются? Чтобы газеты исчезли? Но ведь на них есть спрос". Статистика подтверждает правоту его слов. Так, если в 2018 году фирма Тимура Ахметшина реализовала 1 003 397 печатных экземпляров, то в 2019 году - уже 1 281 308. А в 2020-м было продано 1 302 069 газет и журналов.

К сожалению, альтернативы газетным киоскам в Уфе не существует. Крупные магазины в основном продают глянцевые журналы. В киосках же реализуют более 500 наименований печатной продукции. Однако "Уфа-Печать" пытается очевидное представить выдумкой. Она утверждает: "Увеличение стоимости нестационарных торговых объектов по отношению к текущим ценам договоров составило не более 15 процентов". Вот уж поистине: не верь глазам своим. А киоски начали закрываться, и читатели регулярно звонят в редакцию "Российской газеты", чтобы узнать, где теперь можно приобрести издания.

Подготовила Олеся Нематова

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