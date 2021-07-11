Собянин: Москва прошла пиковые значения по коронавирусу

Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу, наблюдается стабилизация ситуации, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости", - цитирует мэра столицы ТАСС.

Ранее сообщалось, что тысячи москвичей вакцинировались от COVID-19 в павильонах "Здоровая Москва" препаратом "КовиВак". К вечеру субботы запасы вакцины были практически исчерпаны. На сайте мэрии сообщалось, что ожидаются новые поставки данного препарата от коронавируса.