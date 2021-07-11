Новости

В России появится новая особая экономическая зона 17:47
Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео 17:44
ЛНР: В Донбассе украинские силовики погибли, пытаясь устроить провокацию 17:42
Четырнадцать партий сдали в ЦИК списки кандидатов в депутаты Госдумы 17:41
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней 17:34
Участник шоу "Голос. Дети" погиб под колесами электрички в Подмосковье 17:05
Netflix закрыл сериал "Проклятая" 16:57
Virgin Galactic отложила на полтора часа старт суборбитального полета 16:56
Субсидии на транспортировку металлов, удобрений и леса могут отменить 16:44
Собянин рассказал, как работают резервные ковидные госпитали в Москве 16:31
Участник "Чая вдвоем" подал в суд на Лизу Монеточку 16:10
В Сочи продезинфицировали пострадавшие от стихии улицы и дома 16:08
СК начал проверку по факту открытия пассажиром двери самолета в Шереметьево 15:59
В Сирии атаковали еще одну военную базу США 15:56
Столичные аэропорты принимают меры по урегулированию ситуации с очередями 15:55
В Шереметьево второй день наблюдаются очереди из-за проверки ПЦР 15:25
В Москве мальчик-аутист выбросил из окна новорожденную сестру 14:42
Верховный суд объяснил, за что привлекать к суду несовершеннолетних велосипедистов 14:42
В России открыт самый высокогорный пункт вакцинации от COVID-19 14:03
В Сиднее вновь ввели локдаун из-за распространения штамма "дельта" 14:01
Кузнецова предложила создать круглогодичные центры детского отдыха 13:58
Испанские регионы снова ужесточают антиковидные ограничения 13:51
МЧС предупредило жителей Кубани о жаре до 39 градусов 13:37
Нетаньяху покинул резиденцию премьер-министра в Иерусалиме 13:36
В Италии впервые узнали, как выглядит почерк Данте 13:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
11.07.2021 16:31
Рубрика: Общество

Собянин рассказал, как работают резервные ковидные госпитали в Москве

Текст: Александр Мелешенко

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о том, как работают резервные ковидные госпитали в Москве и чем они отличаются от обычных стационаров. Пост об этом опубликован на его странице "ВКонтакте".

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Cергей Собянин: Столица преодолела пиковые значения по коронавирусу

"Москвичи спрашивают в соцсетях: чем резервные ковидные госпитали отличаются от стационаров? По качеству помощи и возможностям - ничем. Напомню, мы изначально создавали их для борьбы с COVID-19. В них есть все для диагностики и лечения этой болезни: собственные лаборатории, КТ, рентген-аппараты, кардиографы, УЗИ, аппараты ИВЛ. У каждого пациента - доступ к кислороду и кнопка вызова персонала", - написал градоначальник.

Он добавил, что при поступлении в резервный госпиталь пациентам выдают браслеты с QR-кодом, а у медиков есть планшеты, куда заносятся все данные о состоянии здоровья госпитализированных. Цифровые сервисы помогают следить за клинической картиной и оценивать возможные риски. После выписки пациент может увидеть эпикриз в своей электронной медкарте.

"В резервных госпиталях работают опытные медики из крупных столичных больниц. Они вылечили уже более 100 тысяч пациентов с ковидом", - подчеркнул Собянин.

В регионах Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

СК начал проверку по факту открытия пассажиром двери самолета в Шереметьево
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Столичные аэропорты принимают меры по урегулированию ситуации с очередями
В Роспотребнадзоре обозначили "золотой стандарт" вакцинации
Портал госуслуг начал уведомлять россиян о полагающихся им выплатах
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным