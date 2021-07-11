Собянин рассказал, как работают резервные ковидные госпитали в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о том, как работают резервные ковидные госпитали в Москве и чем они отличаются от обычных стационаров. Пост об этом опубликован на его странице "ВКонтакте".

"Москвичи спрашивают в соцсетях: чем резервные ковидные госпитали отличаются от стационаров? По качеству помощи и возможностям - ничем. Напомню, мы изначально создавали их для борьбы с COVID-19. В них есть все для диагностики и лечения этой болезни: собственные лаборатории, КТ, рентген-аппараты, кардиографы, УЗИ, аппараты ИВЛ. У каждого пациента - доступ к кислороду и кнопка вызова персонала", - написал градоначальник.

Он добавил, что при поступлении в резервный госпиталь пациентам выдают браслеты с QR-кодом, а у медиков есть планшеты, куда заносятся все данные о состоянии здоровья госпитализированных. Цифровые сервисы помогают следить за клинической картиной и оценивать возможные риски. После выписки пациент может увидеть эпикриз в своей электронной медкарте.

"В резервных госпиталях работают опытные медики из крупных столичных больниц. Они вылечили уже более 100 тысяч пациентов с ковидом", - подчеркнул Собянин.