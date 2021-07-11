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11.07.2021 17:05
Рубрика: Происшествия

Участник шоу "Голос. Дети" погиб под колесами электрички в Подмосковье

Текст: Александр Мелешенко

В Подмосковье под колесами электрички погиб подросток, ранее участвовавший в популярном телевизионном шоу "Голос.Дети". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В следственном ведомстве уточнили, что погиб подросток 2007 года рождения, не называя его имени.

Проверку также начала московская межрегиональная транспортная прокуратура. В ведомстве рассказали, что трагедия произошла 10 июля в 19 часов на перегоне станций Софрино - Пушкино. Подросток на спортивном кроссовом мотоцикле переезжал железнодорожные пути по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбил электропоезд сообщением "Москва - Сергиев Посад".

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