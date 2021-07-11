В центре Москвы неизвестный на самокате сбил девушку и сломал ей ребро

Полиция в Москве проводит проверку после получения телефонограммы из медучреждения, куда обратилась девушка с травмами. Она рассказала, что в центре города ее сбил неизвестный на самокате. Медики диагностировали у пострадавшей закрытый перелом ребра и гематомы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу главного управления МВД по столице. Уточняется, что девушке 26 лет, под самокат она попала на улице Земляной вал, 3/1. Это часть Садового кольца неподалеку от Старой Басманной улицы в центре Москвы.

Сообщение в полицию из больницы поступило 10 июля, а сам инцидент произошел днем раньше.