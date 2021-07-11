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11.07.2021 13:01
Рубрика: Общество

В День московского транспорта для детей провели уроки дорожной грамотности

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Галина Бродская Фото: Галина Бродская
Фото: Галина Бродская

Интерактивные уроки для детей, посвященные безопасности дорожного движения, прошли в Южном округе столицы. Для младшеклассников - викторина на знание дорожных знаков, а для подростков - мастер-класс по оказанию первой помощи при ДТП. Их учили в том числе накладывать повязку при травме головы.

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В рамках мероприятия под открытым небом с ребятами пообщался член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

Он отметил, что московский общественный транспорт за последние годы сделал большой шаг вперед. В разы выросли перевозки пассажиров, а поездки по городу стали комфортнее и доступнее.

"Сегодня Москва - город №1 по безопасности дорожного движения. С 2010 года более 2500 человеческих жизней удалось сохранить благодаря повышению безопасности на дорогах столицы, из них - 80 жизней детей. Аварий на дорогах стало в 3 раза меньше, при этом вдвое сократилось число погибших. Но развитие инфраструктуры транспортных услуг и сервисов сделало более актуальной проблему безопасного участия детей в уличном движении", - отметил Нифантьев.

По его словам, даже если дети выходят на улицу только в сопровождении взрослых, они должны быть внимательными пешеходами, обращать внимание на дорожные знаки, а родители - постоянно рассказывать им о правилах, которые должен соблюдать пешеход.

"Радует, что в столице проходит много мероприятий, нацеленных на закрепление этих важнейших знаний и навыков, причем в игровой форме", - рассказал Нифантьев.

Он добавил, что подобные занятия - показательный пример родителям, как превратить полезный урок в интересный семейный досуг.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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