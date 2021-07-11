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11.07.2021 14:42
Рубрика: Происшествия

В Москве мальчик-аутист выбросил из окна новорожденную сестру

Текст: Александр Мелешенко

Следователи в Москве возбудили уголовное дело после смерти новорожденной девочки - утром 11 июля ее тело нашли возле жилого дома на Левобережной улице с травмами, характерными для падения с большой высоты. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по столице.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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"Предварительно установлено, что мать отвлеклась на некоторое время и младенец остался в комнате с 13-летним братом, страдающим психическим заболеванием", - рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи, в частности, они допрашивают родителей и очевидцев произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным СМИ, 13-летний мальчик страдал аутизмом, а погибшая девочка родилась только 3 июля. Телеканал РЕН ТВ уточняет, что девочка упала с седьмого этажа.

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