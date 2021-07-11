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11.07.2021 23:23
Рубрика: Власть

Дипломаты из народа

В Москве прошла Ассамблея народов Евразии
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 154(8505)
Генеральная Ассамблея народов Евразии, куда входят общественные организации 45 стран континента, закончила работу в Москве. Точнее, высший орган Международного союза неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии" - генеральное собрание, в котором приняли участие более 800 представителей неправительственных организаций из 45 стран, наметило планы на следующие четыре года работы и выбрало руководящие органы "народной дипломатии".

"За годы своего существования Ассамблея стала востребованной площадкой, обеспечивающей диалог между народами, а также между общественностью и органами власти". Об этом написал в приветствии к участникам форума президент России Владимир Путин.

Фото: Константин Волков
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"Ассамблея народов Евразии зарекомендовала себя востребованной площадкой для общения коллег и единомышленников, содержательного диалога общественности и органов власти, - заявил на форуме заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. - Уверен, что принятые ею решения будут способствовать активизации многоуровневых интеграционных процессов, развитию межкультурного и межрелигиозного диалога, а также укреплению традиционно сложившихся дружественных связей между народами Евразии".

Вновь генеральным секретарем Ассамблеи народов Евразии избран действительный государственный советник таможенной службы РФ, заслуженный экономист РФ Андрей Бельянинов. В ответном слове Бельянинов отметил, что за четыре года работы Ассамблеи был "заложен фундамент взаимодействия внутри организации". Он подчеркнул, что ключевая задача Ассамблеи в ближайшие годы - "нашу активность, проводников народной дипломатии, надо переносить на все регионы субконтинента Евразии. Интерес к нам растет везде".

Справка "РГ"

Ассамблея народов Евразии - это международный союз неправительственных организаций и граждан, разделяющих и продвигающих идеи и ценности евразийской интеграции. Учреждена 27 мая 2017 года.

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