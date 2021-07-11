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11.07.2021 13:58

Кузнецова предложила создать круглогодичные центры детского отдыха

Текст: Елена Яковлева

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создавать круглогодичные центры детского отдыха в федеральных округах. Она сообщила об этом сегодня во время рабочей поездки в Еврейскую автономную область (ЕАО).

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
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- Мы видим решение в том, чтобы на территории федеральных округов окружного значения создавались летние лагеря круглогодичного цикла, чтобы в течение всего года можно было направлять детей, - цитирует ТАСС ее слова на встрече с губернатором ЕАО Ростиславом Гольдштейном. - Это масштабные центры, которые, к сожалению, тяжело и не нужно, наверное, тянуть регионам.

Губернатор в в свою очередь рассказал ей, что во время паводков прошлых лет значительно пострадали несколько лагерей на территории области.

По словам уполномоченного по правам ребенка, тема детского летнего отдыха в России сегодня нуждается в серьезном переосмыслении.

- Тема летнего отдыха нуждается в серьезном переосмыслении подхода, причем не только как возможность детям отдохнуть, оздоровиться, - подчеркнула она. - Это вопрос еще и безопасности ребенка.

По словам детского омбудсмена, дети, не задействованные в программах оздоровительного летнего отдыха, подвержены различным рискам.

В регионах Президент Уполномоченный по правам ребенка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Отдых детей в летних лагерях

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