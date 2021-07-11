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11.07.2021 08:13
Рубрика: Происшествия

В Якутии к тушению лесных пожаров привлекли вертолеты Минобороны РФ

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии к тушению лесных пожаров на территории национального природного парка "Ленские Столбы" привлечены вертолеты Минобороны России, сообщил в воскресенье первый зампред правительства республики Дмитрий Садовников.

В Якутии площадь лесных пожаров выросла за сутки на 135 тысяч га

"За прошедшие сутки самолет АН-26 для искусственного вызова осадков отработал в Хангаласском и Горном районах и городе Якутске. Кроме того, работают вертолеты МЧС России, на тушении пожара на территории природного парка "Ленские Столбы" задействованы вертолеты Минобороны России, - сказал он.

В республике более трех тысяч человек сейчас тушат 85 лесных пожаров. Задействованы 356 единиц техники. За сутки ликвидировано 37 очагов, но возникло 19 новых.

В региональном управлении МЧС РФ сообщили, что всего на территории Якутии действует 305 очагов, а площадь природных пожаров возросла за сутки более чем на 84 тысячи гектаров.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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