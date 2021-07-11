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11.07.2021 08:58
Рубрика: Экономика

Запуск дальневосточной авиакомпании повысит безопасность полетов

Текст: Юрий Батин

Запуск дальневосточной авиакомпании и высокие стандарты подготовки пилотов позволят повысить авиационную безопасность в ДФО, заявил в воскресенье находящийся во Владивостоке глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Фото: ТАСС
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Это заявление он сделал в связи с катастрофой Ан-26 на Камчатке, унесшей жизни 28 человек.

"Это большая трагедия, комиссии еще предстоит выяснить ее причины. Но очевиден факт, что эксплуатация более новых воздушных судов должна позволить поднять уровень авиационной безопасности. Единой дальневосточной авиакомпанией "Аврора" уже заключено соглашение о поставках 45 воздушных судов до 2025 года, включая российские суда Ил-114, Ил- 410, легкомоторный "Байкал" и реактивные Superjet. Такое обновление парка, мы рассчитываем, позволит повысить авиабезопасность вкупе с едиными стандартами подготовки пилотов", - цитирует Чекункова РИА Новости.

Министр отметил, что "Аврора" многие годы находилась в семье "Аэрофлота", и в компании установлены самые высокие стандарты авиаподготовки летного состава.

"Профессионализация этой работы и обновление авиапарка и есть цель создания дальневосточной авиакомпании", - резюмировал Алексей Чекунков.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт ДФО

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