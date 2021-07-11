Стартовал юбилейный "Горький fest"

Девятого июля в Нижнем Новгороде открылся Пятый фестиваль нового российского кино "Горький fest". Показы конкурсных и внеконкурсных программ начнутся 16 июля. А в минувшую пятницу в рамках фестиваля впервые открылась киношкола "Горький film".

Это школа для любителей и энтузиастов, владеющих процессом съемки и монтажа видео и желающих вырасти до полноценных авторов. По словам ее организаторов, в течение недели "школьников" будут учить тому, как сломать психологический барьер, "перестать бояться и полюбить снимать кино".

Конкурсная программа "Горький fest" называется "Встряска", в отличие от других российских кинофорумов в ней представлены фильмы разных форматов: полнометражные и короткометражные, художественные и документальные. Откроет показы премьера от Леонида Парфенова "Карман "России". Первые зрители увидят ее 16 июля на открытой площадке перед Главным ярмарочным домом Нижегородской ярмарки, благодаря которой город и стали в свое время называть "Карманом России". Пока известно, что главный прием фильма - "оживление" старинных фотографий и трансформация объектов.

Фильмы фестивальных программ планируется показать на 26 областных и городских территориях. Также во время фестиваля на здании Нижегородского лингвистического университета появится мемориальная доска режиссеру Алексею Балабанову, который учился в и жил какое-то время в Нижнем Новгороде.

А после "Горький fest" в городе останется туристический маршрут с арт-объектами на местах съемок его фильма "Жмурки".