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В России развивается новое направление помощи пожилым - гериатрическая служба. Уже работает 73 региональных центра, задача которых создавать условия для активного долголетия и качественной жизни людям пожилого возраста. А к 2024 году такие центры откроются во всех регионах страны.
В гости к жителям Республиканского гериатрического центра "Именлек" (Башкирия) пришли воспитанники Уфимской детской школы искусств. Фото: республиканского гериатрического центра "Именлек"

Башкирия одна из первых вошла в федеральный проект "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Здесь создана гериатрическая служба, состоящая из трех звеньев: 39 кабинетов в поликлиниках, шесть отделений в больницах и региональный гериатрический центр на базе Республиканского госпиталя ветеранов войн.

Фото: iStock
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В стационаре пациенты живут в двух- и четырехместных палатах. Каждому разрабатывают индивидуальный план лечения, профилактики, реабилитации и ухода. "Работает мультидисциплинарная команда врачей: гериатр, невролог, эндокринолог, хирург, соцработник. При необходимости привлекаем других специалистов", - рассказал главврач госпиталя ветеранов Халил Мустафин.

Но только лечением работа с пожилыми не ограничивается. Специалисты ведут в соцсетях рубрику "Секреты долголетия", проводят занятия в "Школе здоровья" и "Университете третьего возраста".

Между тем в Белгородской области об активном долголетии заговорили много лет назад. Когда здесь стали создавать систему семейных врачей, речь зашла о том, что качество жизни человека не должно ухудшаться с возрастом. Так здесь решили создать геронтологическую службу.

Врачей-геронтологов для региона обучают как в столицах, так и в медицинском институте Белгородского госуниверситета, где уже работает даже диссертационный совет по этому профилю. Первое, что стали делать и врачи, и ученые, - исследовать белгородских долгожителей. Им надо было понять, что повлияло на их активность, когда 90-летний юбилей остался позади. Одни говорили о том, что живут без вредных привычек, другие - что много двигаются, третьи называли своим секретом легкий нрав и неунывающий характер.

Впрочем, как отмечают сами гериатры, задачу отмечать столетие каждому белгородцу здесь не ставят. Важнее, чтобы люди и в серебряном возрасте оставались активны, а недуги если и беспокоили их, то самую малость. Медики отмечают, что большинство их пациентов лишаются сил и энергии не столько из-за проблем с организмом, сколько из-за одиночества, ощущения ненужности и подавленности. Поэтому наряду с другими врачами с ними работает и психолог.

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