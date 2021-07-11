Сегодня отмечают Всемирный день шоколада

Сегодня, 11 июля, отмечают Всемирный день шоколада. В экспортной выручке российской кондитерской промышленности более половины приходится на шоколадные изделия. Наши сладости известны во многих странах, но основные потребители - граждане ближайшего зарубежья и государств Евразийского экономического союза.

Благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда" предприятия могут производить больше кондитерских изделий и снижать стоимость продукции. На двух таких предприятиях побывали корреспонденты "РГ".

Уже более 20 компаний в Иркутской области вступили в национальный проект "Производительность труда". Одним из первых его участников стал хлебозавод "Каравай" в Ангарске. Инструменты бережливого производства ангарские пекари внедряют на так называемом эталонном участке. Он станет примером для остальных рабочих мест.

Благодаря предложениям кураторов Федерального центра компетенций, производительность пекарей на линии круассанов выросла вдвое - прежде всего, благодаря тому, что убрали лишние операции.

Например, раньше сотрудник, отвечающий за начинку, взвешивал каждое изделие. Теперь - только каждое десятое. Ведь когда рука набита, погрешность невелика. И готовый круассан сразу отправляется в коробку - их больше не копят на производственном столе. В результате производство выросло на треть - до 1,3 килограмма в час на человека. А вот времени на этот объем сотрудники хлебозавода затрачивают почти вдвое меньше - вместо 11 всего 6,5 часа.

А на Кондитерском комбинате "Кубань" - одном из крупнейших предприятий кондитерской сферы на Юге России - начали перемены с линии по производству сахарного печенья. И без серьезных финансовых вложений, только за счет оптимизации на 15,4 процента повысил производительность труда.

"Мы подошли к тому, что должны конкурировать на рынке за счет качества и цены. Но если по качеству продукции у нас были достижения, то по цене оставались вопросы. Нам надо было найти внутренние резервы для сокращения издержек, а соответственно, и себестоимости. Это позволило бы нам снизить цену на продукцию", - рассказала заместитель генерального директора по качеству и связям с общественностью комбината Наталья Адеева.

Работа по оптимизации структуры труда сотрудников и внедрения принципов бережливого производства на линии сократили количество операторов станков на пять человек. Однако людей не уволили, а переобучили и поставили на другие участки в цехах, где сотрудников, наоборот, не хватало.

На линии удалось увеличить выпуск с 47,5 тонн в сутки до 49, 6 тонн, то есть на 4,4 процента. Кроме того, снизили трудозатраты на одну тонну, что составило десять процентов. В итоге, линия сахарного печения начала на 25,4 процента больше выпускать продукции, а объем брака сократили на 31,4 процента. За счет этого удастся скорректировать цены.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".