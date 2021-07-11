В России открыт самый высокогорный пункт вакцинации от COVID-19

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии развернули самый высокогорный пункт вакцинации от коронавируса. Мобильный пункт оборудовали на высоте 2300 метров на Поляне Азау - курортном поселке, расположенном у подножия Эльбруса, который является высшей точкой в Европе (5642 метра).

Как рассказали в пресс-службе администрации Эльбрусского района, сделать прививку могут как местные жители, так и туристы.

"В связи с пандемией и быстрым распространением новой коронавирусной инфекции, необходимость открыть пункт вакцинации на данной территории Эльбрусского района, было важной задачей. Цель-обеспечить безопасность здоровья не только жителям района, но и гостям нашей республики. После иммунизации люди спокойно могут отдохнуть и не беспокоиться о том , что их жизни грозит опасность тяжелого заражения COVID-19", - добавили в пресс-службе района.

По информации оперативного штаба региона, с начала пандемии в Кабардино-Балкарии выявлено 25460 случаев заражения, выздоровели 24085 пациентов, 528 человек спасти не удалось. В госпиталях сейчас лежат 492 пациента, из них в тяжелом состоянии находятся 59 человек.