Две лодки столкнулись в Вологодской области

Прокуратура начала проверку после столкновения двух лодок в Вологодской области. В результате инцидента три человека госпитализированы, один пропал, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Все случилось в месте слияния рек Сухона и Вологда. По данным ведомства, на двух маломерных судах находились восемь человек. На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и водолазы, пишет РИА Новости.

Транспортная прокуратура установит все обстоятельства происшествия и даст оценку действиям судоводителей.