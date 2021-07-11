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11.07.2021 01:19
Рубрика: Происшествия

Две лодки столкнулись в Вологодской области

Прокуратура начала проверку после столкновения двух лодок в Вологодской области. В результате инцидента три человека госпитализированы, один пропал, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

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Все случилось в месте слияния рек Сухона и Вологда. По данным ведомства, на двух маломерных судах находились восемь человек. На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и водолазы, пишет РИА Новости.

Транспортная прокуратура установит все обстоятельства происшествия и даст оценку действиям судоводителей.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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