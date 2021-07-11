В Петербурге представили главного фотографа 1970-х

Выставка Барри Файнштейна, фоторепортера времени студенческих волнений и расцвета хиппи-культуры конца 1960-х - 1970-х, впервые открылась в Петербурге, в КGallery.

В 26 лет он стал ассистентом на Columbia Pictures и имел возможность фиксировать каждую минуту той беспокойной эпохи.

Работая для Magnum photos, он запечатлел ключевые эпизоды времен братьев Кеннеди и Ричарда Никсона.

На его счету еще полтысячи обложек виниловых альбомов. Таких сверхпопулярных музыкантов, как Джордж Харрисон, Дженис Джоплин, группа "Роллинг Стоунз". Он был фотографом Боба Дилана. Он ушел из жизни десять лет назад. Многие его герои живы до сих пор.