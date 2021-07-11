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11.07.2021 21:43
Рубрика: Культура

С Бобом, да не на бобах

В Петербурге представили главного фотографа 1970-х
Текст: Алексей Стригин
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(8505)
Выставка Барри Файнштейна, фоторепортера времени студенческих волнений и расцвета хиппи-культуры конца 1960-х - 1970-х, впервые открылась в Петербурге, в КGallery.
Барри Файнштейн снимал сверхпопулярных людей своего времени. Фото: Сергей Николаев Барри Файнштейн снимал сверхпопулярных людей своего времени. Фото: Сергей Николаев
Барри Файнштейн снимал сверхпопулярных людей своего времени. Фото: Сергей Николаев

В 26 лет он стал ассистентом на Columbia Pictures и имел возможность фиксировать каждую минуту той беспокойной эпохи.

Басинский: Джойс и Пруст - главные фигуры литературного модерна

Работая для Magnum photos, он запечатлел ключевые эпизоды времен братьев Кеннеди и Ричарда Никсона.

На его счету еще полтысячи обложек виниловых альбомов. Таких сверхпопулярных музыкантов, как Джордж Харрисон, Дженис Джоплин, группа "Роллинг Стоунз". Он был фотографом Боба Дилана. Он ушел из жизни десять лет назад. Многие его герои живы до сих пор.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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