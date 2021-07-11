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11.07.2021 17:47
Рубрика: Экономика

В России появится новая особая экономическая зона

Текст: Василий Кошкин

В Новгородской области будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-внедренческого типа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В чем отличие ОЭЗ от офшоров

Общая площадь новой ОЭЗ составит более 180 гектаров. Ожидается, что резиденты зоны вложат в экономику региона порядка восьми миллиардов рублей, будет создано более 700 рабочих мест.

Планируется, что на территории ОЭЗ "Новгородская" будут открыты предприятия по производству лекарств на основе моноклональных антител, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники. Кроме того, планируется запустить заводы по переработке рапса, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов.

Статус особой экономической зоны дает резидентам ряд преимуществ: налаженную инфраструктуру и коммуникации, а также налоговые и таможенные льготы.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад Правительство Председатель Правительства СЗФО Новгородская область

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