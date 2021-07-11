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Текст:   Марина Трубилина 
01:00 11.07.2021

Двухкомнатное жилье за квартал подешевело только в одном городе из ста

Двухкомнатные квартиры подорожали за II квартал на 4,35%. Такие данные приводит консалтинговая группа SRG. Лидером по росту цен среди сотни проанализированных российских городов стал Новороссийск. Здесь средний чек "двушки" вырос за три месяца на 19,28% - до 4 856 487 рублей (рост за год - на 32,98%).
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

На втором месте Сочи, который бьет рекорды по подорожанию жилья: рост на 18,33%, до 9 561 162 руб. Во II квартале 2020 года приобрести "двушку" в Сочи можно было в среднем за 6 909 279 руб. (+38,38% за год). На третьем месте расположился Краснодар, где двухкомнатные квартиры подорожали на 10,78%, до 3 768 617 рублей (+14,18% за год).
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В Грозном и Норильске "двушки" выросли чуть более чем на 10% (до 2 469 247 рублей и 1 929 038 рублей соответственно). Москва занимает 87-е место в рейтинге. Средний чек на покупку квартиры увеличился только на 1,72% - до 14 883 552 рублей (+15,77% за год).

Санкт-Петербург занял 78-ю позицию: приобрести "двушку" можно было в среднем за 8 958 816 рублей (+2,46% за квартал, 22,20% за год).

Единственный город, где за квартал двухкомнатное жилье подешевело - Таганрог. Но снижение цен незначительно: на 0,64%. За год цены здесь выросли на 5,39%.

В целом по итогам II квартала года рост среднего чека на двухкомнатные квартиры замедлился. Средняя стоимость "двушки" в 100 городах - 3 479 606 рублей, отмечают эксперты.

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