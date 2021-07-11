МЧС предупредило жителей Кубани о жаре до 39 градусов

На территории Краснодарского края сотрудники МЧС предупредили о сильной жаре, ожидающейся в ближайшие сутки с 11 до 12 июля.

По информации ведомства, сегодня в воскресение, а также 12 июля в понедельник в период с 15 до 17 часов в северной и восточной половине края температура воздуха достигнет 39 градусов. В связи с этим прогнозируется вероятность пожаров в лесах, на экономических объектах и сельхозугодьях. Спасатели напомнили о мерах безопасности: запрещено пользоваться огнем вблизи сухой травы и поваленных деревьев, разводить костры можно только на открытых площадках, окруженных минерализованной полосой, а при обнаружении очага тления лесу, необходимо сообщить об этом по телефону "101".

"По возможности избегайте воздействия повышенной температуры, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Носите светлую, желательно хлопковую одежду и головной убор. Не употребляйте алкогольные напитки, это может привести к ухудшению общего самочувствия. При тепловом поражении необходимо немедленно уйти в тень, на ветер либо принять душ, медленно выпить много воды, чтобы охладить свое тело"