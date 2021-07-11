На Черноморских курортах введут наказание для невакцинированных гостей

Власти Краснодарского края ввели новые курортные правила - с первого августа отдыхающие смогут заселяться в объекты размещения как с сертификатом о вакцинации, так и без него. Однако невакцинированные отдыхающие обязаны сделать прививку во время отпуска.

Иначе гостям грозит административное наказание - штраф до 30 тысяч рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Какую реакцию вызвали эти меры и как они будут внедряться, выясняла корреспондент "РГ".

- Не очень понятно, как будет осуществляться контроль за выполнением требований этого постановления, - рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. - В целом внесенные изменения, которые, вероятно, по замыслу, должны были смягчить условия пребывания туристов, по сути, мало что меняют и вряд ли смогут предотвратить снижение спроса. А возможные штрафы уж точно этому не способствуют.

Как пояснил вице-президент АТОР Дмитрий Горин, из-за новых правил наблюдается сокращение бронирований туров на курорты Краснодарского края вплоть до полной остановки.

- На июль турпоток снизился на 30 процентов, а на август - на 50 процентов, - уточнил он. - Власти Кубани так и не услышали предложений Ростуризма и других туристических организаций о введении альтернативных возможностей заселения гостей. Мы расцениваем эту ситуацию как возможное прекращение сезона. Например, в Крым, Турцию, Болгарию и на Кипр можно отправиться с отрицательным ПЦР-тестом. При этом в поезда и самолеты пускают без справок.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объяснил нововведения сложной эпидобстановкой. Например, накануне последних изменений в регионе за сутки зафиксировали 214 случаев коронавируса. Но, по мнению экспертов, штрафы - это уж совсем странный выход из ситуации.

- Очень странное решение, которое уже изначально погрузило россиян в неконкурентную среду с зарубежными курортами. Например, в Абхазии даже ПЦР-тест не требуется, - заявляет президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина.

Кстати, корреспондент "РГ" несколько раз пыталась пройти вакцинацию и всегда безуспешно. В местной поликлинике сообщили, что вакцина есть, но только для тех, кто прививается вторым компонентом. "Ждать примерно месяц, оставьте телефон - мы перезвоним и запишем вас", - сказали в регистратуре. Через несколько дней, несмотря на информацию о том, что на курорт прибыла новая партия вакцины, ситуация не изменилась.

В мобильном пункте вакцинации прививки закончились практически перед тем, как очередь дошла до меня. "Приходите завтра, - услышала я классическую фразу в пятницу. - Сегодня нам привезли всего 140 доз. А в торговый центр, думаем, бесполезно идти - там жуткие очереди, оттуда к нам приходят".

Власти Кубани так и не услышали предложений Ростуризма и других организаций о заселении гостей

Кстати, детям при отправке в лагеря требуются две справки - о состоянии здоровья, куда должны быть внесены сведения обо всех сделанных прививках и об эпидокружении, где говорится о том, что ребенок не был в контакте с больным коронавирусом за 21 день до заселения. При приезде ребенка с 15 до 18 лет с родителями в отель или санаторий требуется только отрицательный ПЦР-тест..