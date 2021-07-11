СК объявил о возбуждении уголовного дела в Калмыкии по статье бандитизм

Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по редкой сегодня статье - бандитизм. Под ударом были предприниматели Калмыкии и Ростовской области.

В СК корреспонденту "РГ" рассказали, что житель Ростовской области в марте 2014 года создал банду, которая действовала до апреля 2021 года. Эта банда была хорошо вооружена.

- Ими приобретено не менее семи единиц огнестрельного нарезного и гладкоствольного оружия, как заводского, так и самодельного производства, две единицы пневматического оружия, газовое и холодное оружие, взрывные устройства и боеприпасы,- уточнили в ведомстве.

Следствию пока известно о трёх разбойных нападениях на "граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, на территории Республики Калмыкия и Ростовской области".

В ноябре 2020 года в селе Кануково Сарпинского района Калмыкии бандиты проникли на территорию малого предприятия жителя села. Там они убили рабочего и причинили телесные повреждения самому предпринимателю и его супруге, а также украли деньги - 530 тысяч рублей.

Сразу же после этого, участники банды совершили ещё одно нападение на дом другого предпринимателя, где, угрожая физической расправой его дочери коммерсанта и двум маленьким внукам, требовали денег. Но их в семье не было и бандиты уехали в Ростовскую область.

По кровавому следу было незамедлительно возбуждено уголовное дело по статьям - "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем" и "разбой, причиненный с применением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", а так же "хищение огнестрельного оружия, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья".

- Собранные по делу доказательства и анализ результатов оперативно-розыскной деятельности позволили установить подозреваемых на территории Ростова-на-Дону, 01 апреля текущего года они были задержаны. Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Впоследствии следственно-оперативной группой обнаружены тайники с имуществом, добытым преступным путем, а также запрещенные в гражданском обороте огнестрельное оружие, боеприпасы, установлена причастность обвиняемых к другим аналогичным преступления на территории соседних субъектов,- пояснили в СК.

Фамилии фигурантов дела в ведомстве не называют, но уверены, что эпизодов преступлений было больше.