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11.07.2021 17:34
Рубрика: Происшествия

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)

До конца дня в воскресенье, 11 июля, в Крыму ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Фото: Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым
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- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца дня 11 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, - сказано в сообщении.

Скорость ветра при непогоде может увеличиваться до 20-25 метров в секунду.

Спасатели предупредили жителей и гостей республики, что могут произойти подтопления территорий, аварии на объектах энергетики и ЖКХ, нарушения транспортного сообщения. Существует угроза происшествий в акватории Черного и Азовского морей, а также в Керченском проливе. В непогоду лучше не посещать горы и леса, воздержаться от дикого отдыха с палаткой, а также от выхода в море и внутренние водоемы.

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