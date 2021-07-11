В Крыму выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии

За прошедшие сутки в Крыму выявлено максимальное количество новых случаев заболевания коронавирусом за все время пандемии - 368. Предыдущий антирекорд, по данным сайта стопкоронавирус.рф, был зафиксирован 14 января 2021 года. Тогда COVID-19 в республике заболели 365 человек.

- Из общего количества случаев 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завезены из-за границы, - написал глава РК Сергей Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

При этом за прошедшие сутки в Крыму выздоровели 153 больных COVID-19, а восемь человек умерли.

По словам Аксенова, лаборатории Крыма за сутки обследовали на новую коронавирусную инфекцию 5675 человек.

- Прошу всех соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, магазинов, аптек, маршрутного транспорта, такси, - обратился Аксенов к жителям и гостям полуострова. - Максимально ограничьте контакты, не посещайте людные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров. При появлении симптомов острых респираторных инфекций обратитесь в поликлинику по телефону.