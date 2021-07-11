В результате ДТП на Кубани погиб взрослый и двое детей

В Краснодарском крае произошло крупное ДТП, в результате которого погибли три человека, из них двое - дети. Ещё девять человек пострадали.

Как сообщает ТАСС, столкнулись микроавтобус и грузовик. Причиной называется выезд микроавтобуса Volkswagen Crafter, перевозившего 12 человек из Анапы в Назрань, на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с машиной Volvo с прицепом.

В краевой прокуратуре установили, что виновный в ДТП водитель работал нелегально. На него заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").