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11.07.2021 23:22
Рубрика: Происшествия

В результате ДТП на Кубани погиб взрослый и двое детей

В Краснодарском крае произошло крупное ДТП, в результате которого погибли три человека, из них двое - дети. Ещё девять человек пострадали.

На Каширском шоссе в ДТП попали десять машин

Как сообщает ТАСС, столкнулись микроавтобус и грузовик. Причиной называется выезд микроавтобуса Volkswagen Crafter, перевозившего 12 человек из Анапы в Назрань, на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с машиной Volvo с прицепом.

В краевой прокуратуре установили, что виновный в ДТП водитель работал нелегально. На него заведено уголовное дело  по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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