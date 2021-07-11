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11.07.2021 16:08
Рубрика: Происшествия

В Сочи продезинфицировали пострадавшие от стихии улицы и дома

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Сочи специалисты провели санитарную обработку домов и прилегающих территорий в Хостинском, Адлерском и Лазаревском районах, которые были подтоплены после сильных дождей пятого июля. Основные работы по дезинфекции завершены, но при необходимости выездные бригады готовы выехать по заявкам жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта Сочи.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Работы по обеззараживанию дворов и домов, оказавшихся в зоне подтопления, проведены с целью предотвращения возможности вспышки инфекционных заболеваний, - рассказал заместитель главы Сочи Алексей Соколов. - Всего обработано порядка 27 тысяч квадратных метров дворовых территорий и более ста тысяч квадратных метров мест массового пребывания жителей и гостей Сочи. Также на всех пострадавших от стихии территориях обработано более 17 тысяч квадратных метров контактных поверхностей.

При обработке использовали более 50 тысяч литров дезинфицирующего раствора. Были очищены тротуары, остановочные комплексы и другие места общего пользования. Работы проводились специальными хлорсодержащими средствами в утренние и ночные часы.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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