В Сочи выплатили первые компенсации пострадавшим от удара стихии

Сегодня получили первые выплаты жильцы домов, пострадавших от обрушившихся на Сочи 5 июля сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

В результате продолжавшегося почти сутки ливня были подтоплены 90 домовладений в Адлерском, Хостинском и Лазоревском районах. Пострадавшими признаны 355 человек - это зарегистрированные и постоянно проживающие в домах, оказавшихся в разрушительной зоне стихии. Общая сумма финансовой помощи составляет почти 18 миллионов рублей, ее выплачивают на условиях софинансирования из резервного фонда администрации Кубани и мэрии Сочи.

- Мы оперативно провели подворовые обходы, составили акты и направили данные о пострадавших гражданах и их имуществе в администрацию Краснодарского края. Благодаря чему, выплаты начались менее чем через неделю после разгула стихии, - рассказал мэр города Сочи Алексей Копайгородский. - Сейчас важно проконтролировать, чтобы средства поступили на каждый заявленный счёт. Мы должны оказать людям всю необходимую помощь.

Всем пострадавшим от непогоды выплачивают по десять тысяч рублей. Единовременная финансовая помощь за частичную утрату имущества составляет 50 тысяч рублей, за полную утрату - 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Также по инициативе главы города Сочи материальную помощь получат проживающие в пострадавших домах без постоянной регистрации и граждане, утратившие во время стихии документы.