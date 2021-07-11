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11.07.2021 20:15
Рубрика: Экономика

Это сладкое слово - успех

Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(8505)
Каждый сотрудник кондитерской линии Царицынского мясокомбината (Волгоградская область) в среднем стал производить в месяц вместо 2673 тортов - 3822. Рост почти 43 процента.

За полгода реализации нацпроекта "Производительность труда" кондитеры на 87 процентов сократили время процессов. "Удалось прежде всего добиться большой экономии времени, а дополнительных затрат не потребовалось. Например, планерки теперь проходят за 15 минут, а не час, как ранее", - прокомментировала директор кондитерского производства Наталья Морозова.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Объем работ тот же, но теперь его выполняет меньше людей. Освобожденные рабочие получили другие задачи, на которые раньше не хватало рук. Часть сотрудников прошла обучение и может заменять коллег на любом этапе.

За счет перераспределения операций, подготовительной логистики, внедрения системы 5С удалось сократить время сборки одного торта с 62 до 30 секунд. Рост выручки составил почти 13 процентов за год (сейчас 2,7 миллиарда рублей). В планах - до конца этого года перешагнуть за три миллиарда.

Комбинат продолжит внедрять принципы бережливого производства еще 2,5 года. Рацпредложения могут вносить не только эксперты центра компетенций, но и работники предприятия. На первом этапе одну из идей уже внедрили в технологические процессы, она дала экономию в 36 тысяч рублей в месяц. А всего-то надо было избавиться от подготовки, хранения и транспортировки кипяченой воды. Это снизило затраты на электроэнергию. Но на качестве тортов не отразилось.

А на тольяттинской кондитерской фабрике "СлаСти" экономический эффект от реализации нацпроекта оценили в 1,5 миллиона рублей. На Кубани к нацпроекту подключился Сочинский хлебокомбинат. Цель - каждый год добиваться роста производительности труда на 10 процентов.

Справка "РГ"

Бережливое производство 5С - это система организации рабочего пространства, чтобы повысить производительность. В ее основе - пять принципов.

Первый - "сортировка". Освобождение от ненужных предметов и лишних операций. Второй - "соблюдение порядка". Рациональное размещение объектов в рабочей зоне.

Третий - "содержание в чистоте". Следить за исправностью оборудования и инструментов. Четвертый - "стандартизация". Регламентация достижений (приказы, инструкции, памятки и прочее). Пятый - "совершенствование". Постоянно улучшать достигнутые результаты, тиражировать их.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Национальные проекты 2019-2024

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