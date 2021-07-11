Каждый сотрудник кондитерской линии Царицынского мясокомбината (Волгоградская область) в среднем стал производить в месяц вместо 2673 тортов - 3822. Рост почти 43 процента.

За полгода реализации нацпроекта "Производительность труда" кондитеры на 87 процентов сократили время процессов. "Удалось прежде всего добиться большой экономии времени, а дополнительных затрат не потребовалось. Например, планерки теперь проходят за 15 минут, а не час, как ранее", - прокомментировала директор кондитерского производства Наталья Морозова.

Объем работ тот же, но теперь его выполняет меньше людей. Освобожденные рабочие получили другие задачи, на которые раньше не хватало рук. Часть сотрудников прошла обучение и может заменять коллег на любом этапе.

За счет перераспределения операций, подготовительной логистики, внедрения системы 5С удалось сократить время сборки одного торта с 62 до 30 секунд. Рост выручки составил почти 13 процентов за год (сейчас 2,7 миллиарда рублей). В планах - до конца этого года перешагнуть за три миллиарда.

Комбинат продолжит внедрять принципы бережливого производства еще 2,5 года. Рацпредложения могут вносить не только эксперты центра компетенций, но и работники предприятия. На первом этапе одну из идей уже внедрили в технологические процессы, она дала экономию в 36 тысяч рублей в месяц. А всего-то надо было избавиться от подготовки, хранения и транспортировки кипяченой воды. Это снизило затраты на электроэнергию. Но на качестве тортов не отразилось.

А на тольяттинской кондитерской фабрике "СлаСти" экономический эффект от реализации нацпроекта оценили в 1,5 миллиона рублей. На Кубани к нацпроекту подключился Сочинский хлебокомбинат. Цель - каждый год добиваться роста производительности труда на 10 процентов.

Справка "РГ"

Бережливое производство 5С - это система организации рабочего пространства, чтобы повысить производительность. В ее основе - пять принципов.

Первый - "сортировка". Освобождение от ненужных предметов и лишних операций. Второй - "соблюдение порядка". Рациональное размещение объектов в рабочей зоне.

Третий - "содержание в чистоте". Следить за исправностью оборудования и инструментов. Четвертый - "стандартизация". Регламентация достижений (приказы, инструкции, памятки и прочее). Пятый - "совершенствование". Постоянно улучшать достигнутые результаты, тиражировать их.