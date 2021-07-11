В Челябинской области несколько дней шла напряженная борьба с "огненным штормом", накрывшим южные районы региона. Верховые лесные пожары из-за сильного ветра в считаные часы разошлись по территории свыше 14 тысяч гектаров и взяли в кольцо четыре населенных пункта с населением в несколько тысяч человек. Жителей двух из них, а также расположенный в сосновом лесу детский оздоровительный лагерь пришлось экстренно эвакуировать из-за подступившего вплотную огня. Сгорели более 70 домов и дач. Один человек погиб. У нескольких беженцев диагностированы ожоги.

В воскресенье жители юга Челябинской области впервые за несколько дней перевели дух. Обложной дождь, после долгой засухи пролившийся на выжженную пожарами землю, завершил то, чем последние двое суток занималась усиленная группировка МЧС, пожарная авиация, казачьи отряды, волонтеры и сами местные обыватели, вооружившиеся лопатами и ветками молодых берез, чтобы сбивать огонь и не допустить его к своим домам.

- Из-за штормового ветра скорость распространения огня достигала 150 метров в секунду, - пояснили в правительстве региона. - Остановить такой пожар можно только с воздуха. Именно поэтому в помощь пожарным в ночь на пятницу были направлены самолеты и вертолет Ми-8 из Ростова, Москвы и Екатеринбурга. Общая группировка сил, задействованная в защите населенных пунктов, превысила 600 человек, 140 единицы техники и четыре пожарных поезда.

В эпицентр пожаров кроме Джабыка попало село Запасное и еще пять населенных пунктов Карталинского и Нагайбакского районов. Их благодаря самоотверженной работе пожарных, спавших в эти дни не более двух часов в сутки, удалось отстоять. В воскресенье в пострадавших от пожара поселках начали расчищать завалы, чтобы в кратчайшие сроки начать строительство новых домов. Все пострадавшие в зависимости от размеров утраченного имущества получат из казны от 50 до 100 тысяч рублей. Откликнулись на беду и простые люди. В храмах, где по призыву митрополита Челябинского и Миасского Алексия прихожане последние несколько дней молились о прекращении возгораний на юге области, теперь организован сбор помощи погорельцам.

О возможных причинах пожаров данных нет. Возможно, полыхнуло от сухих гроз, нередких в аномально жаркую погоду. Однако нельзя исключать и человеческий фактор. По материалам отделов дознания Госпожнадзора уже возбуждены три уголовных дела о повреждении лесных насаждений в крупном размере.

А вот в Якутии, несмотря на то, что в центральных районах республики два дня подряд шли дожди, в том числе вызванные искусственно, остановить распространение природных пожаров не удалось. За те же двое суток площадь горящей тайги выросла на 220 тысяч гектаров! Двухмесячная засуха и жара до того иссушили лес, что он горит как порох.

На этот дождь разве что не молились. Люди просто устали. Сельские мужики, мобилизованные на тушение пожаров, измотаны физически. С начала лета у них перед глазами только пламя и дым. А ведь уже начинается сенозаготовительная страда, и надо бы выходить на луга с косами, но огонь не пускает.

Устали жить в дыму обычные люди. Впрочем, горожанам еще не так тяжело - вблизи города пожаров нет. А вот в селах, рядом с которыми все горит, воздух наполнен не то что дымом - пеплом. В соцсетях гуляет видео с реки Марха: опустишь в нее руки, и они становятся черными от растворенной в воде сажи.

Тайгу сейчас тушат более трех тысяч человек - местных и прибывших на помощь из других регионов.

- На сегодняшний день мы уже стянули в Якутию все свободные силы лесопожарной группировки по стране, - отмечает глава Минприроды России Александр Козлов.

А лес все горит. Вчера на территории республики действовали 305 очагов, и тушили только 85 из них - те, что в пределах досягаемости. За сутки благодаря дождю впервые удалось ликвидировать сразу 37 пожаров. Но при этом возникло 19 новых. Лесники отмечают, что в этом году огонь как никогда часто переходит в верховой. Остановить его очень сложно. Такой пожар недавно разгорелся в национальном парке "Ленские Столбы".

Опустишь руки в реку Марха, и они становятся черными от растворенной в воде сажи

- Вечером там из-за ветреной погоды поднялся верховой огонь, который за ночь прошел почти четыре тысячи гектаров, - говорит директор парка Аркадий Семенов.

... За выходные дожди прибили дым в Якутске. Но к вечеру небо очистилось от туч, и в воздухе вновь явственно запахло гарью...

Официально

Президент РФ Владимир Путин по телефону выслушал доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о борьбе с пожарами и эвакуации детей из оздоровительного лагеря и интерната. Глава государства поручил восстановить утраченное жилье и обеспечить продолжение детского отдыха на Черном море.

"Губернатор проинформировал президента о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более ста детей из оздоровительного лагеря и интерната", - заявил информагентствам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин поручил Алексею Текслеру сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, утраченного в результате природных пожаров, сообщил он. Президент также указал правительству, своей администрации и управделами Кремля обеспечить продолжение летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье.

Подготовила Кира Латухина

МЧС

В Якутии на данный момент сложная обстановка сохраняется на территории 12 районов, где зарегистрировано 266 очагов. На особом контроле главного управления находятся приближенные природные пожары у населенных пунктов Эльдикан, Балаганнах и Ударник. Режим ЧС введет и в Тольятти. Там крупный пожар занялся в двух километрах от одного из санаториев на площади 30 гектаров. Несмотря на все усилия пожарных площадь пожара увеличилась до 152 гектаров.

Подготовил Тимофей Борисов