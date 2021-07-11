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11.07.2021 19:10
Рубрика: Экономика

Россиян уведомят о праве на выплату 10 тысяч рублей

Россиян уведомят о праве на выплату 10 тысяч рублей
Текст: Юлия Акиньшина
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(8505)
Минцифры 11 июля начало тестировать механизм уведомлений с портала "Госуслуги" о получении выплаты в 10 тысяч рублей на школьников. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"По предыдущим социальным выплатам у нас накопился достаточный объем информации, поэтому мы совместно с минтрудом решили опробовать новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах", - сказал Шадаев.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Портал госуслуг начал уведомлять россиян о полагающихся им выплатах

Портал сам заполнит форму заявления на выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника, а затем отправит пользователю приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в ПФР. Таким образом, автоматически формируя необходимые формы, портал сэкономит пользователям время и вовремя напомнит о получении положенных им выплат.

Если уведомление с портала не придет, то с 15 июля можно зайти на портал госуслуг и подписать заявление привычным способом. Заявление на выплату можно будет подать дистанционно на портале "Госуслуги" или лично в отделении Пенсионного фонда. Обратиться за выплатой можно будет с 15 июля до 1 ноября. При дистанционном обращении через портал "Госуслуги" никаких справок от родителей не потребуется.

Пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет. Глава минтруда Антон Котяков ранее отмечал, что право на выплату имеют более 17 млн семей.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минцифры

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