Россияне рассказали, сколько денег нужно на отпуск

Почти половине россиян для того, чтобы хорошо отдохнуть семьей в течение недели, нужно больше 100 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, пишет РИА Новости.

При этом больше трети назвали сумму свыше 150 тысяч рублей.

Отмечается, что более половины готовы взять кредит для оплаты отдыха. Так, 17% опрошенных сообщили, что возьмут в долг у банка на отпуск, еще 40,3% рассчитывают на ссуду.

Отдохнуть меньше, чем за 100 тысяч рублей, готовы 28,9% респондентов, еще 12,6% уверены, что на недельный отдых с семьей им хватит и 50 тысяч рублей.

Точно отдыхать в долг не станут 15,7% граждан, 26,9% - допускают такую возможность.