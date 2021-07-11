Россияне стали меньше тратить на онлайн покупки по карте

Россияне стали меньше тратить на онлайн покупки, за которые они расплачиваются банковскими картами. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт", пишет ТАСС.

Отмечается, что самих покупок стало больше, просто снизился средний чек, который в первом полугодии 2021-го составил 1 229 рублей. В аналогичном периоде предыдущего года он был 1 469 рублей, а вот два года назад на онлайн-покупки по картам в среднем россияне тратили 2 082 рубля.

При этом доля покупок в интернете по картам в первом полугодии 2021 года составила 40%, в том же периоде прошлого года она достигла 66%, в 2019 году - 32%.

Также в исследовании говорится, что доля покупок с оплатой по QR-коду через Систему быстрых платежей в первом полугодии 2021 года выросла на 36% в эквайринге. По мнению аналитиков, это говорит о динамичном развитии данного платежного инструмента.