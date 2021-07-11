Россияне стали меньше тратить на онлайн покупки по карте

Новости

Ученый объяснил, от чего зависит тяжесть COVID-19 08:37
Собянин: Москва прошла пиковые значения по коронавирусу 08:30
Италия - Англия - онлайн-трансляция финала Евро-2020 08:08
Появилось видео победного танца Месси с Кубком Америки 08:03
Нурмагомедов о поражении Макгрегора: Добро всегда побеждает зло 07:52
Синоптики ожидают: температура в Долине Смерти поднимется +54,4 градусов 07:31
Жительница Бельгии скончалась, заразившись двумя штаммами COVID-19 07:29
Академик РАН назвал защищающие от «дельта»-штамма вакцины 06:52
Синоптики предупредили об усилении жары в Москве в начале недели 05:53
Ди Мария признан лучшим игроком финала Кубка Америки 05:34
Австралия вывела свой воинский контингент из Афганистана 04:53
Синоптики назвали регионы, в которых заметно похолодает 03:48
Эксперт рассказал о "супер-распространителях" коронавируса 03:36
СМИ: На газовом заводе на северо-востоке Сирии прогремел взрыв 02:39
Virgin Galactic совершит первый полет при полной загрузке и с экипажем 02:22
Эксперт рассказала, о чем не следует писать в соцсетях 01:30
Две лодки столкнулись в Вологодской области 01:19
Вакцина "КовиВак" закончилась в Москве за один день 00:40
Россия контролирует действия в Черном море ракетного катера Греции 00:05
Пострадавший при столкновении лодки петербуржец скончался в больнице 10.07.2021
Состояние основателя Amazon Безоса выросло более чем на 10 млрд долларов 10.07.2021
Сестры Кардашьян поделились секретом своего похудения 10.07.2021
Полиция призвала фанатов без билетов на Евро держаться подальше от Лондона 10.07.2021
Национальным достоянием страны назвал Лукашенко праздник Купалье 10.07.2021
Веснина и Кудерметова проиграли в финале Уимблдона 10.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
11.07.2021 07:35
Рубрика: Экономика

Россияне стали меньше тратить на онлайн покупки по карте

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россияне стали меньше тратить на онлайн покупки, за которые они расплачиваются банковскими картами. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт", пишет ТАСС.

Фото: ipopba / iStock
Первые банки начали обмен данными о клиентах в единой защищенной среде

Отмечается, что самих покупок стало больше, просто снизился средний чек, который в первом полугодии 2021-го составил 1 229 рублей. В аналогичном периоде предыдущего года он был 1 469 рублей, а вот два года назад на онлайн-покупки по картам в среднем россияне тратили 2 082 рубля.

При этом доля покупок в интернете по картам в первом полугодии 2021 года составила 40%, в том же периоде прошлого года она достигла 66%, в 2019 году - 32%.

Также в исследовании говорится, что доля покупок с оплатой по QR-коду через Систему быстрых платежей в первом полугодии 2021 года выросла на 36% в эквайринге. По мнению аналитиков, это говорит о динамичном развитии данного платежного инструмента.

Экономика Финансы Банки

Главное сегодня

Тысячи москвичей вакцинировались от COVID-19 в павильонах "Здоровая Москва"
Пострадавший при столкновении лодки петербуржец скончался в больнице
Россия контролирует действия в Черном море ракетного катера Греции
В Крыму ответили на слова Киева о "депортации" россиян с полуострова
Власти Кубани рассказали о штрафе для непривитых от COVID-19 туристов
Новые условия ипотеки подстегнут спрос на маленькие квартиры
Почему ввоз пальмового масла в Россию резко вырос